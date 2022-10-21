"До снега далеко": Москвичам дали рекомендацию по замене летней резины на зимнюю

Водителям Москвы и Подмосковья не стоит торопиться менять летнюю резину на зимнюю. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. До снега, по словам специалиста, ещё далеко.

"Дорожная структура Московской области не советует менять резину пока что, особенно, если она шипованная, поскольку её нужно надевать, когда появляется снег, хотя бы периодически. Я с этим согласен", — пояснил синоптик в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, сейчас нет острой необходимости в смене летней резины, так как пока на улице не такие температуры, которые влияют на эластичность резины. Однако, если есть желание заняться этим вопросом на выходных, то можно поменять резину, посоветовал метеоролог.