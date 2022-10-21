Соединённые Штаты убеждают украинскую сторону в своей военной силе, это делается с тем, чтобы мирные переговоры с Россией не состоялись. Такое заявление сделал российский постпред в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Эту ситуацию она назвал трагедией для соседних стран.

"США убедили киевский режим, что Украина может победить Россию на поле боя. Это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров", — цитирует российского дипломата РИА "Новости".