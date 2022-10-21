"Огромная трагедия": Постпред России заявил об обмане Украины Вашингтоном
Российский постпред Гатилов: США стремятся не допустить мирных переговоров Москвы и Киева
Соединённые Штаты убеждают украинскую сторону в своей военной силе, это делается с тем, чтобы мирные переговоры с Россией не состоялись. Такое заявление сделал российский постпред в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Эту ситуацию она назвал трагедией для соседних стран.
"США убедили киевский режим, что Украина может победить Россию на поле боя. Это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров", — цитирует российского дипломата РИА "Новости".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев фактически отказался от проведения любых переговоров с РФ, продолжает обстреливать территорию страны и использует террористические методы.
ТАСС