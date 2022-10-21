Вашингтон снова обвинил иранские власти в участии в конфликте на Украине
США обвинили Иран в участии в конфликте на Украине посредством поставок России БПЛА
Вашингтон предъявил Ирану обвинения в участии в украинском конфликте путём поставок России вооружений. Эти заявления были сделаны на фоне неоднократного оказания самими Соединёнными Штатами масштабной военной помощи Киеву.
"Тегеран сейчас участвует в боевых действиях на земле напрямую и опосредованно - путём поставок вооружений", — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кёрби, передаёт РИА "Новости".
Кёрби утверждает, что Россия получила от Ирана десятки беспилотников, планируются и новые поставки. Он добавил, что российские военные уже якобы применяют эти БПЛА. Представитель Совета нацбезопасности заявил, что Москва планирует запросить у Тегерана ракеты класса "земля-земля" — в связи с этим США намерены ввести дополнительные санкции в отношении Ирана, а также изучить возможность введения новых ограничений.
Ранее The Washington Post писала, что Иран якобы поставил России беспилотники. Позже глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта и не считает правильным поставки оружия ни Киеву, ни Москве. Тем не менее, украинский МИД обвинил Иран в поставках вооружения России и призвал немедленно прекратить. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал подобные заявления Украины предлогом для давления.
ТАСС / Iranian Army via AP