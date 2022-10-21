Вашингтон снова обвинил иранские власти в участии в конфликте на Украине

Вашингтон предъявил Ирану обвинения в участии в украинском конфликте путём поставок России вооружений. Эти заявления были сделаны на фоне неоднократного оказания самими Соединёнными Штатами масштабной военной помощи Киеву.

"Тегеран сейчас участвует в боевых действиях на земле напрямую и опосредованно - путём поставок вооружений", — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кёрби, передаёт РИА "Новости".

Кёрби утверждает, что Россия получила от Ирана десятки беспилотников, планируются и новые поставки. Он добавил, что российские военные уже якобы применяют эти БПЛА. Представитель Совета нацбезопасности заявил, что Москва планирует запросить у Тегерана ракеты класса "земля-земля" — в связи с этим США намерены ввести дополнительные санкции в отношении Ирана, а также изучить возможность введения новых ограничений.