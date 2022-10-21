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20 октября, 22:55

Не проработал и года: Стивен Джеррард покинул "Астон Виллу" после разгромного поражения

Джеррарда отправили в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Астон Вилла"

Англичанин Стивен Джеррард уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Астон Вилла". Об этом сообщила пресс-служба английской команды.

"Мы хотели бы поблагодарить Стивена за его тяжёлую работу и самоотверженность и пожелать ему всего наилучшего в будущем", — говорится в заявлении клуба.

Накануне команда клуба "Астон Вилла" на выезде крупно проиграла "Фулхэму" со счётом 0:3. Джеррард возглавил её в ноябре прошлого года. В минувшем сезоне чемпионата Англии клуб из Бирмингема занял 14-е место. В текущем сезоне "Астон Вилла" занимает 17-е место, имея в активе девять очков после 11 матчей.

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Добавим, что 42-летний Джеррард до этого работал в молодёжной команде "Ливерпуля" и клубе "Рейнджерс", с которым стал чемпионом Шотландии в сезоне 2020/21. В качестве игрока Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год. Также он играл за американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси".

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов и его коллега из "Спартака" Гильермо Абаскаль получили дисквалификацию на одну игру из-за стычки во время очного матча команд в рамках 13-го тура РПЛ.

Обложка ©

ТАСС / AP / Rui Vieira

Иван Косицын

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