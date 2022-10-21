Присяжные сняли с Кевина Спейси обвинения в домогательствах к актёру Рэппу
Актёр Кевин Спейси признан невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа. Соответствующий вердикт вынесло жюри присяжных суда в Нью-Йорке, сообщает CNN.
Присяжные разобрались с решением всего за полтора часа — они пришли к выводу, что в 1986 году действия Спейси в отношении Рэппа, которому было тогда 14 лет, не носили сексуального характера. Таким образом, актёр не подпадает под закон о растлении малолетних.
"Мы просто благодарны, что жюри увидело правду", — цитирует телеканал слова адвоката актёра Дженнифер Келлер.
Ранее Лайф писал, что Кевин Спейси впервые после скандала с домогательствами получил главную роль в кино. Актёр сыграет в исторической драме "1242. Врата на Запад", которая повествует о монгольском хане Батые.
За последние четыре года актёра обвинили в домогательствах 15 человек, но никто не смог доказать его вину, и Прокуратура США отозвала обвинения в отношении голливудской звезды. За это время серьёзные убытки понёс и сам Кевин Спейси, и компании, с которыми он работал. Актёр все обвинения в свой адрес категорически отрицает.
Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) / Kevin Spacey