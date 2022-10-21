НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 октября, 22:46

Присяжные сняли с Кевина Спейси обвинения в домогательствах к актёру Рэппу

Актёр Кевин Спейси признан невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа. Соответствующий вердикт вынесло жюри присяжных суда в Нью-Йорке, сообщает CNN.

Присяжные разобрались с решением всего за полтора часа — они пришли к выводу, что в 1986 году действия Спейси в отношении Рэппа, которому было тогда 14 лет, не носили сексуального характера. Таким образом, актёр не подпадает под закон о растлении малолетних.

Кевина Спейси в Британии обвинили в домогательствах по отношению к трём мужчинам

Кевина Спейси в Британии обвинили в домогательствах по отношению к трём мужчинам

"Мы просто благодарны, что жюри увидело правду", — цитирует телеканал слова адвоката актёра Дженнифер Келлер.

Ранее Лайф писал, что Кевин Спейси впервые после скандала с домогательствами получил главную роль в кино. Актёр сыграет в исторической драме "1242. Врата на Запад", которая повествует о монгольском хане Батые.

За последние четыре года актёра обвинили в домогательствах 15 человек, но никто не смог доказать его вину, и Прокуратура США отозвала обвинения в отношении голливудской звезды. За это время серьёзные убытки понёс и сам Кевин Спейси, и компании, с которыми он работал. Актёр все обвинения в свой адрес категорически отрицает.

Обложка ©

Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) / Kevin Spacey

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров