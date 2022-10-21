"Портим картину": Вучич объяснил, как пример Сербии мешает Западу кивать в сторону Москвы

Сербия, в отношении которой Запад нарушил резолюции и устав ООН по вопросу Косова, мешает Западу полностью обвинить Россию в нарушении международного права в нынешней с Украиной, Об этом заявил президент страны Александр Вучич. Как он полагает, Белград "портит Западу всю картину".

"Было бы ясно, что Россия совершила всё негативное, прямое нарушение международного права, устава ООН. Но есть проблема — одна малая страна, в отношении которой также был нарушен устав и все резолюции ООН, и поэтому это проблема для этих с Запада, которые это сделали. Как они сейчас могут это объяснить, это остаётся как исторический факт, и тогда для них единственное решение — заключить двусторонний договор между Белградом и Приштиной", — сказал сербский лидер в эфире TV Prva.

Вучич считает, что Запад в заключении двустороннего договора между Сербией и Косово "находит выход для себя". Возможно, это выход и для Белграда, добавил президент Сербии — однако, по его словам, он хотел бы "видеть что-то больше предложенного и по-другому".