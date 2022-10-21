Пушков описал репутационный ущерб от возвращения Бориса Джонсона
Пушков предрёк девальвацию премьерства из-за возвращения Джонсона после скандала с Трасс
Премьерскому креслу в Великобритании грозит девальвация в случае возможного возвращения Бориса Джонсона на должность главы правительства страны. Такое мнение озвучил российский сенатор Алексей Пушков.
"Странным было бы возвращение ушедшего посреди скандала Бориса Джонсона в кресло премьера Британии с 45-дневным перерывом на заведомую "лузерку" Лиз Трасс. Это означало бы ещё один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового и к превращению его не более чем в функцию, элемент политического декорума", — написал Пушков у себя на канале в "Телеграме".
Сенатор охарактеризовал Трасс как "случайную фигуру", которая заняла премьерский пост лишь благодаря пустой демагогии.
Напомним, Борис Джонсон уже обозначил свои притязания на пост премьер-министра Великобритании, как только стало известно о решении Лиз Трасс уйти в отставку. По информации британских СМИ, политик прерывает отпуск и возвращается в страну в предстоящие выходные.
В четверг, 20 октября, Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года она столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её соратники один за другим начали уходить. Так, её покинули заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.
Telegram / Алексей ПУШКОВ