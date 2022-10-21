Пушков описал репутационный ущерб от возвращения Бориса Джонсона

"Странным было бы возвращение ушедшего посреди скандала Бориса Джонсона в кресло премьера Британии с 45-дневным перерывом на заведомую "лузерку" Лиз Трасс. Это означало бы ещё один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового и к превращению его не более чем в функцию, элемент политического декорума", — написал Пушков у себя на канале в "Телеграме".