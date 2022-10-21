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21 октября, 00:00

Пушков описал репутационный ущерб от возвращения Бориса Джонсона

Пушков предрёк девальвацию премьерства из-за возвращения Джонсона после скандала с Трасс

Премьерскому креслу в Великобритании грозит девальвация в случае возможного возвращения Бориса Джонсона на должность главы правительства страны. Такое мнение озвучил российский сенатор Алексей Пушков.

"Странным было бы возвращение ушедшего посреди скандала Бориса Джонсона в кресло премьера Британии с 45-дневным перерывом на заведомую "лузерку" Лиз Трасс. Это означало бы ещё один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового и к превращению его не более чем в функцию, элемент политического декорума", — написал Пушков у себя на канале в "Телеграме".

Сенатор охарактеризовал Трасс как "случайную фигуру", которая заняла премьерский пост лишь благодаря пустой демагогии.

Нового премьера Великобритании могут объявить до 31 октября

Нового премьера Великобритании могут объявить до 31 октября

Напомним, Борис Джонсон уже обозначил свои притязания на пост премьер-министра Великобритании, как только стало известно о решении Лиз Трасс уйти в отставку. По информации британских СМИ, политик прерывает отпуск и возвращается в страну в предстоящие выходные.

В четверг, 20 октября, Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года она столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её соратники один за другим начали уходить. Так, её покинули заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.

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Telegram / Алексей ПУШКОВ

Дмитрий Алексиевич

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