Австрийцам дали "бабушкины советы" по экономии и припомнили кастрюли
Минэнерго посоветовало австрийцам накрывать кастрюли крышками для экономии газа
Жители Австрии ради экономии энергии должны готовить пищу в кастрюлях, накрытых крышкой. Такой совет дала министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий страны Леонора Гевесслер.
"Накрывать кастрюли крышкой, водить машину медленнее — это сэкономит бензин и дизель. Есть разные способы, в них нет ничего особенного, они давно известны нашим бабушкам и дедушкам", — поделилась министр в интервью изданию Kronen Zeitung.
Гевесслер посоветовала также соотечественникам не загораживать батареи мебелью, утеплить окна и снизить температуру отопления на два градуса. Австрийский министр заверила, что она сама намерена следовать этим советам в быту.
В сентябре в стране была запущена кампания по энергосбережению, направленная на сокращение энергопотребления в домохозяйствах на 11%. Газохранилища в Австрии сейчас заполнены на 87%. Канцлер страны Карл Нехаммер ранее заявлял, что этих запасов хватит более чем на десять месяцев.
Ранее польский журналист Лукаш Орбитовский дал шутливые советы по поводу того, как перестать оплачивать счета за электроэнергию. Он порекомендовал жителям страны сесть в тюрьму, чтобы не платить за свет.
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