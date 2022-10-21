Австрийцам дали "бабушкины советы" по экономии и припомнили кастрюли

Жители Австрии ради экономии энергии должны готовить пищу в кастрюлях, накрытых крышкой. Такой совет дала министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий страны Леонора Гевесслер.

"Накрывать кастрюли крышкой, водить машину медленнее — это сэкономит бензин и дизель. Есть разные способы, в них нет ничего особенного, они давно известны нашим бабушкам и дедушкам", — поделилась министр в интервью изданию Kronen Zeitung.

Гевесслер посоветовала также соотечественникам не загораживать батареи мебелью, утеплить окна и снизить температуру отопления на два градуса. Австрийский министр заверила, что она сама намерена следовать этим советам в быту.

В сентябре в стране была запущена кампания по энергосбережению, направленная на сокращение энергопотребления в домохозяйствах на 11%. Газохранилища в Австрии сейчас заполнены на 87%. Канцлер страны Карл Нехаммер ранее заявлял, что этих запасов хватит более чем на десять месяцев.