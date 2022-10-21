Российской валюте пообещали укрепление до конца осени

Пара доллар — рубль до конца осени сохранит свои позиции в диапазоне последних месяцев, а именно 57–67 рублей. Такой прогноз представил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В беседе с агентством "Прайм" специалист предположил, что до конца октября рубль будет укрепляться, и это благодаря октябрьскому налоговому периоду, который стартовал 17 октября. Пик его выплат придётся на 25 и 28 октября. Основную поддержку российской валюте оказывает сохранение профицитного текущего счёта платёжного баланса в условиях высоких цен на нефть, газ и другое сырьё, отметил Васильев.

"На руку рублю также сыграли сохранение жёстких ограничений на движение капитала, отсутствие покупок валюты в резервы Минфином по бюджетному правилу, политика дедолларизации, проводимая Банком России в условиях санкционных рисков на недружественные валюты, а также вероятное сохранение ключевой ставки на текущем уровне 7,5 процента на ближайшем заседании ЦБ 28 октября", — сказал Васильев.

Как считает эксперт, в ноябре будет умеренное снижение курса российской валюты. На динамику доллара будет влиять геополитическая ситуация, возможные новые антироссийские санкции, а также результаты промежуточных выборов в Конгресс США 8 ноября.

Во второй же половине месяца рубль начнёт укрепляться благодаря налоговым выплатам. Васильев не исключил вероятности встречи президентов России и США 15–16 ноября на саммите G-20 на Бали — это, вероятно, снизит геополитическую напряжённость и поддержит рубль.