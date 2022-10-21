Илон Маск собрался пустить по миру большинство сотрудников Twitter
WP: Маск планирует уволить 75% сотрудников Twitter в случае покупки соцсети
Американский бизнесмен Илон Маск собирается уволить 75% сотрудников Twitter в случае приобретения соцсети. Масштабные сокращения ожидаются даже в том случае, даже если сделка будет сорвана, сообщает The Washington Post, ссылаясь на корпоративные документы.
По информации газеты, в ближайшее время Маск может приобрести Twitter за 44 миллиарда долларов. Предприниматель уже сообщал потенциальным инвесторам сделки, что намерен уволить 75% персонала Twitter. Всего в компании работают около 7,5 тысячи сотрудников.
Масштабные сокращения ожидаются, даже если сделка Маска с Twitter сорвётся. Согласно корпоративным документам, нынешнее руководство компании к концу следующего года планировало сократить фонд оплаты труда примерно на 800 миллионов долларов. Это означает уход почти четверти работников. Кроме того, компания намерена провести серьёзные сокращения инфраструктуры, включая центры обработки данных.
Как отметил специалист по анализу данных Эдвин Чен, предложенные Маском сокращения "невообразимы" и подвергнут пользователей Twitter риску взлома и доступа к оскорбительным материалам, таким как детская порнография.
Ранее Лайф писал, что в начале сентября акционеры Twitter одобрили сделку по продаже соцсети Илону Маску. Такое решение было принято на собрании акционеров компании.
О желании миллиардера купить "Твиттер" стало известно в апреле этого года. Бизнесмен заявлял о намерении улучшить соцсеть новыми функциями, но потребовал проверить данные о том, что число поддельных аккаунтов не превышает 5%. Однако в мае сделка была приостановлена, поскольку выяснилось, что значительная часть пользователей — это фейковые аккаунты. После этого акции компании рухнули на 20%. А 9 июля Маск и вовсе отказался от покупки "Твиттера". Компания решила добиться заключения сделки через суд. Позже Илон Маск подал встречный иск.
ТАСС / AP / Matt Rourke