Илон Маск собрался пустить по миру большинство сотрудников Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск собирается уволить 75% сотрудников Twitter в случае приобретения соцсети. Масштабные сокращения ожидаются даже в том случае, даже если сделка будет сорвана, сообщает The Washington Post, ссылаясь на корпоративные документы.

По информации газеты, в ближайшее время Маск может приобрести Twitter за 44 миллиарда долларов. Предприниматель уже сообщал потенциальным инвесторам сделки, что намерен уволить 75% персонала Twitter. Всего в компании работают около 7,5 тысячи сотрудников.

Масштабные сокращения ожидаются, даже если сделка Маска с Twitter сорвётся. Согласно корпоративным документам, нынешнее руководство компании к концу следующего года планировало сократить фонд оплаты труда примерно на 800 миллионов долларов. Это означает уход почти четверти работников. Кроме того, компания намерена провести серьёзные сокращения инфраструктуры, включая центры обработки данных.

Как отметил специалист по анализу данных Эдвин Чен, предложенные Маском сокращения "невообразимы" и подвергнут пользователей Twitter риску взлома и доступа к оскорбительным материалам, таким как детская порнография.