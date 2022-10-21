Американским военным компенсируют проезд для проведения абортов

Глава Пентагона Ллойд Остин распространил памятку, в соответствии с которой ведомство компенсирует расходы на поездки военнослужащих из тех штатов, где запрещены аборты, для проведения этой процедуры.

"Пентагон оплатит служащим поездку для проведения абортов. Глава ведомства Ллойд Остин установил льготы на поездки, чтобы обеспечить военнослужащих и их иждивенцев доступом к репродуктивной медицине", — сообщает Politico.

Так министр обороны отреагировал на решение Верховного суда США об отмене положения о конституционности права женщин на аборты, после чего процедуру признали незаконной в ряде штатов. Остин в памятке отметил, что "значительное число" военнослужащих будут вынуждены совершать длительные поездки, брать выходные и платить за репродуктивную помощь, это может привести к чрезвычайным последствиям и помешает армии поддерживать боеготовность.