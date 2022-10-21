"Типа их убивать": Пленный вспомнил, как командир "Азова" призывал расправляться с гражданскими

Командир полка "Азов"* Денис Прокопенко с позывным Редис требовал от подчинённых не жалеть мирное население в Мариуполе. Об этом рассказал украинский военнопленный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич.

"[Прокопенко говорил, что] тут уже гражданских не осталось. Гражданских здесь нет. Ну, типа их убивать", — сказал пленный в беседе с РИА "Новости".

На вопрос, значит ли это, что украинским военным разрешали открывать огонь "куда угодно и как угодно", Катранич ответил утвердительно.

Лайф ранее рассказывал о новых преступлениях боевиков нацполка "Азов" против мирных жителей. Как вспоминал пленный замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковник Валентин Алтухов, когда военным требовалась машина, они просто убивали водителя и забирали авто.