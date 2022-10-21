В Италии пожаловались на постоянный шантаж со стороны Киева

Итальянский исследователь, специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини считает недопустимыми оценки, которые дают его стране власти Украины и, в частности, её лидер Владимир Зеленский. Эксперт недоволен тем, что Рим подвергается "политическому шантажу" со стороны Киева.

"Правительство Зеленского, находящееся на грани коллапса, выживающее только за счёт наших денег, нашего оружия, полностью зависящее от нас, постоянно вмешивается в политическую жизнь Италии, давая оценки нашим политическим лидерам. Это итальянские политики должны спрашивать с Зеленского и его министров за все их ошибки, политические и исторические ошибки, за которые платим и мы, итальянцы", — недовольно высказался Орсини в соцсетях.

Он обратил внимание, что украинский президент постоянно даёт Италии этическо-политические оценки, тогда как в Италии боятся говорить "о политической бессмысленности этого деятеля, способствовавшего разрушению украинских городов".