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21 октября, 02:42

"Хороший троллинг": Медведев пошутил про Трасс, Маск позабавился

Маск положительно отреагировал на шутливый комментарий Медведева про отставку Трасс

Американский предприниматель Илон Маск благожелательно оценил слова заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева в "Твиттере" по поводу отставки Лиз Трасс.

"Довольно хороший троллинг, если быть честным", — написал бизнесмен в социальной сети в ответ на публикацию российского политика.

Напомним, Дмитрий Медведев прокомментировал отставку Трасс, поздравив салат латук с "победой" в противостоянии, за которым следили в Сети. Пост он опубликовал на странице в "Твиттере".

Гниющий салат латук продержался дольше, чем Лиз Трасс на посту премьера, и празднует победу

Гниющий салат латук продержался дольше, чем Лиз Трасс на посту премьера, и празднует победу

"Пока-пока, Лиз Трасс, поздравляю салат!" — написал Медведев, говоря о салате латук, который продержался дольше, чем Трасс на посту премьера.

В четверг, 20 октября, Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку.

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ТАСС / АР / John Raoux

Юлия Коновалова

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