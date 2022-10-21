"Хороший троллинг": Медведев пошутил про Трасс, Маск позабавился
Маск положительно отреагировал на шутливый комментарий Медведева про отставку Трасс
Американский предприниматель Илон Маск благожелательно оценил слова заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева в "Твиттере" по поводу отставки Лиз Трасс.
"Довольно хороший троллинг, если быть честным", — написал бизнесмен в социальной сети в ответ на публикацию российского политика.
Напомним, Дмитрий Медведев прокомментировал отставку Трасс, поздравив салат латук с "победой" в противостоянии, за которым следили в Сети. Пост он опубликовал на странице в "Твиттере".
"Пока-пока, Лиз Трасс, поздравляю салат!" — написал Медведев, говоря о салате латук, который продержался дольше, чем Трасс на посту премьера.
В четверг, 20 октября, Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку.
ТАСС / АР / John Raoux