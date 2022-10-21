"Хороший троллинг": Медведев пошутил про Трасс, Маск позабавился

"Довольно хороший троллинг, если быть честным", — написал бизнесмен в социальной сети в ответ на публикацию российского политика.

В четверг, 20 октября, Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку.