В Госдуме предложили поддержать семьи мобилизованных новым способом
Депутат ГД Леонов предложил завести новые карты мобилизованным для передачи денег семье
Депутат Государственной думы Олег Леонов предложил выдавать мобилизованным дополнительные карты, чтобы обеспечить им возможность отправлять полученные деньги семье. Соответствующее обращение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину, копия запроса есть в распоряжении РИА "Новости".
Он напомнил о том, что в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина минимальный уровень денежного довольствия для мобилизованного военнослужащего должен составлять не менее 195 тысяч рублей. Однако у мужчин, находящихся в зоне спецоперации, "отсутствует техническая возможность осуществления перевода получаемых ими денежных средств своим семьям и родственникам".
"Полагаю, что выходом из создавшейся негативной ситуации могло бы стать обеспечение мобилизованных граждан возможностью подачи заявления на выпуск дополнительной карты, привязанной к счёту военнослужащего, на имя его конкретного родственника", — указал парламентарий и попросил проработать данный вопрос с профильными ведомствами.
Ранее Лайф писал, что в Госдуму внесли поправки, уточняющие права и льготы для добровольцев. Согласно им добровольческие формирования предлагается наделить статусом военнослужащих. Это значит, что все соответствующие социальные гарантии и выплаты будут доступны добровольцам и членам их семей.
ТАСС / Сергей Медведев