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21 октября, 05:23

Запад начал обучать ВСУ ещё с 2016 года, признался пленный украинский морпех

Пленный майор Мищенко: Западные инструкторы начали обучать ВСУ ещё в 2016 году

Пленный майор Морской пехоты ВСУ Николай Мищенко рассказал об обучении украинских военных. По его словам, подготовкой боевиков занимались американские и британские инструкторы уже в 2016 году.

Пленный морпех Николай Мищенко признался, что западные инструкторы начали обучать ВСУ ещё в 2016 году. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Он рассказал, что в это время служил в Центре оперативного боевого обеспечения, куда также прибывали военно-морские силы. Там инструкторы из Великобритании проводили занятия по тактической медицине. А в учебных центрах, например во Львовской области, находились американцы и прочие иностранные командиры, которые занимались обучением личного состава.

Кроме того, уточнил Мищенко, западные инструкторы обучали вэсэушников порядку штурма зданий, зачистке и ведению боевых действий в городской местности.

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Ранее пленный майор Морской пехоты Вооружённых сил Украины Николай Мищенко рассказал, что члены украинского полка "Азов"* записывали видеоотчёты, которые затем отправляли за рубеж. Речь о том периоде, когда "Азов" и морпехи ВСУ удерживали завод Ильича в Мариуполе.

*Запрещённая в России террористическая организация.


Обложка ©

Telegram / РИА "Новости"

Николь Вербер

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