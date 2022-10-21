"Неспособны управлять": Украинский пленный обозначил мнение Запада о ВСУ
Пленный украинский старшина: Запад считает украинцев неспособными управлять своей армией
Зарубежные украинские партнёры считали, что командиры ВСУ неспособны руководить войсками. Об этом сообщил попавший в плен старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич.
"Командир нам говорил, что говорят, что наши неспособны управлять армией, что помогает Америка нам", — сказал Катранич в беседе с РИА "Новости".
Военнопленный добавил, что из этих соображений всё управление возлагалось на зарубежных генералов.
Ранее пленный майор Морской пехоты Вооружённых сил Украины Николай Мищенко рассказал, что члены украинского полка "Азов"* записывали видеоотчёты, которые затем отправляли за рубеж. Речь о том периоде, когда "Азов" и морпехи ВСУ удерживали завод Ильича в Мариуполе.
* Запрещённая в России террористическая организация.
ТАСС / АР / Francisco Seco