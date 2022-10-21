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21 октября, 04:52

"Неспособны управлять": Украинский пленный обозначил мнение Запада о ВСУ

Пленный украинский старшина: Запад считает украинцев неспособными управлять своей армией

Зарубежные украинские партнёры считали, что командиры ВСУ неспособны руководить войсками. Об этом сообщил попавший в плен старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич.

"Командир нам говорил, что говорят, что наши неспособны управлять армией, что помогает Америка нам", — сказал Катранич в беседе с РИА "Новости".

Военнопленный добавил, что из этих соображений всё управление возлагалось на зарубежных генералов.

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Ранее пленный майор Морской пехоты Вооружённых сил Украины Николай Мищенко рассказал, что члены украинского полка "Азов"* записывали видеоотчёты, которые затем отправляли за рубеж. Речь о том периоде, когда "Азов" и морпехи ВСУ удерживали завод Ильича в Мариуполе.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / АР / Francisco Seco

Дмитрий Алексиевич

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