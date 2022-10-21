На Кунашире выброшенного на берег дельфина спасли туристы
На острове Кунашир российские туристы в 20 км от ближайшего населённого пункта обнаружили на берегу дельфина. Морской обитатель бился о прибрежный песок и не мог уйти в море. Об этом пишет телеграм-канал "ЧП Сахалин".
По его данным, туристы не догадались позвонить в МЧС, а из-за отсутствия связи им не удалось найти контакты службы спасения морских животных. В итоге туристы спасали млекопитающее самостоятельно. Они начали затаскивать дельфина на глубину, однако животное не пыталось уплыть и волнами его выбрасывало обратно на берег. Во второй раз туристам удалось увести дельфина глубже, и в итоге он уплыл. Всего на спасение млекопитающего понадобилось более часа.
Ранее Лайф сообщал о спасённых на Ладожском озере детёнышах нерпы, которых уже отпустили на волю. Два месяца малыши проходили курс лечения и реабилитации в Центре помощи морским млекопитающим, созданном ГУП "Водоканал Петербурга".
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