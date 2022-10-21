НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 октября, 04:41

На Кунашире выброшенного на берег дельфина спасли туристы

На острове Кунашир российские туристы в 20 км от ближайшего населённого пункта обнаружили на берегу дельфина. Морской обитатель бился о прибрежный песок и не мог уйти в море. Об этом пишет телеграм-канал "ЧП Сахалин".

По его данным, туристы не догадались позвонить в МЧС, а из-за отсутствия связи им не удалось найти контакты службы спасения морских животных. В итоге туристы спасали млекопитающее самостоятельно. Они начали затаскивать дельфина на глубину, однако животное не пыталось уплыть и волнами его выбрасывало обратно на берег. Во второй раз туристам удалось увести дельфина глубже, и в итоге он уплыл. Всего на спасение млекопитающего понадобилось более часа.

Более ста морских котиков освободили от смертоносных ошейников на острове Тюлений

Более ста морских котиков освободили от смертоносных ошейников на острове Тюлений

Ранее Лайф сообщал о спасённых на Ладожском озере детёнышах нерпы, которых уже отпустили на волю. Два месяца малыши проходили курс лечения и реабилитации в Центре помощи морским млекопитающим, созданном ГУП "Водоканал Петербурга".

Обложка ©

Telegram / ЧП Сахалин

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров