На Кунашире выброшенного на берег дельфина спасли туристы

На острове Кунашир российские туристы в 20 км от ближайшего населённого пункта обнаружили на берегу дельфина. Морской обитатель бился о прибрежный песок и не мог уйти в море. Об этом пишет телеграм-канал "ЧП Сахалин".

По его данным, туристы не догадались позвонить в МЧС, а из-за отсутствия связи им не удалось найти контакты службы спасения морских животных. В итоге туристы спасали млекопитающее самостоятельно. Они начали затаскивать дельфина на глубину, однако животное не пыталось уплыть и волнами его выбрасывало обратно на берег. Во второй раз туристам удалось увести дельфина глубже, и в итоге он уплыл. Всего на спасение млекопитающего понадобилось более часа.