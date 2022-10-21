Проверить дворники и купить лопату: Эксперт составил чек-лист по подготовке авто к зиме

В зимний период автомобиль эксплуатируется в более суровых условиях — это связано с гололёдом, морозами, резкими перепадами температур, сугробами, а также реагентами. Синоптики ранее уже порекомендовали водителям поменять летнюю резину на зимнюю, так как к концу недели ожидаются заморозки. Что ещё необходимо сделать, чтобы подготовить машину к зиме, рассказал Лайфу эксперт онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Максим Соколов.

Кроме замены резины обязательно следует проверить дворники. Если щётки очистителя оставляют грязные полосы и разводы, то, вероятно, износились резинки. Такие дворники не выдержат интенсивной эксплуатации в экстремальных условиях снегопада и наледи. Кроме того, при работе они будут неприятно скрипеть, предупредил специалист.

Если после последнего ТО авто проехало более восьми тысяч километров, значит, пора залить новое моторное масло. Старая жидкость загустевает на морозе и теряет свойства, что снижает ресурс двигателя и деталей трансмиссии. Также стоит проверить антифриз: традиционно его меняют раз в два года. Автомобилистам необходимо залить и зимнюю омывающую жидкость, иначе вода в баке и на форсунках замёрзнет.

"Резинки на дверях, окнах, багажнике и капоте плохо переносят резкие скачки температуры — от мороза до оттепели. Силиконовая смазка вытесняет воду и делает резину более эластичной, поэтому уплотнители не примораживаются к кузову и не рвутся. Дверные замки также могут примёрзнуть, поэтому их стоит обработать водоотталкивающим аэрозолем. Процедуры нужно повторять после каждой мойки автомобиля", — посоветовал Соколов.

Нелишним будет проверить стёкла машины: едва заметные сколы на окнах могут на морозе превратиться в трещины. Причина — в разности температуры внутри и снаружи автомобиля. Такие сколы обрабатывают составом на основе эпоксидной смолы. Также можно провести окраску поцарапанных элементов машины и антикоррозийную обработку.

До первых заморозков рекомендуется произвести прокачку системы отопления. Специалист объяснил, что воздушные пробки в патрубках препятствуют попаданию горячей жидкости в радиатор, поэтому стёкла остаются запотевшими даже после пятиминутного прогрева авто. Не стоит также забывать проверить аккумулятор и провести диагностику ходовой части.

Автовладельцам перед зимним периодом необходимо приобрести ряд важных товаров: щётку для снега с мягким, длинным ворсом, складную лопату, которая пригодится для уборки снега или создания подкопа, если машина застрянет в глубоком снегу. Стоит запастись и различными химсредствами от запотевания стёкол и для размораживания замков, резиновыми ковриками, "динамическим" тросом. Не лишним будет взять клеммы "крокодилы", которые понадобятся, если внезапно сядет аккумулятор и его нужно будет "прикурить" от другого транспортного средства.