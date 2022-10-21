НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 октября, 04:00

Проверить дворники и купить лопату: Эксперт составил чек-лист по подготовке авто к зиме

Эксперт Соколов составил чек-лист по подготовке автомобиля к зиме

В зимний период автомобиль эксплуатируется в более суровых условиях — это связано с гололёдом, морозами, резкими перепадами температур, сугробами, а также реагентами. Синоптики ранее уже порекомендовали водителям поменять летнюю резину на зимнюю, так как к концу недели ожидаются заморозки. Что ещё необходимо сделать, чтобы подготовить машину к зиме, рассказал Лайфу эксперт онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Максим Соколов.

Кроме замены резины обязательно следует проверить дворники. Если щётки очистителя оставляют грязные полосы и разводы, то, вероятно, износились резинки. Такие дворники не выдержат интенсивной эксплуатации в экстремальных условиях снегопада и наледи. Кроме того, при работе они будут неприятно скрипеть, предупредил специалист.

Москвичам посоветовали сменить резину на авто уже в эти выходные

Москвичам посоветовали сменить резину на авто уже в эти выходные

Если после последнего ТО авто проехало более восьми тысяч километров, значит, пора залить новое моторное масло. Старая жидкость загустевает на морозе и теряет свойства, что снижает ресурс двигателя и деталей трансмиссии. Также стоит проверить антифриз: традиционно его меняют раз в два года. Автомобилистам необходимо залить и зимнюю омывающую жидкость, иначе вода в баке и на форсунках замёрзнет.

"Резинки на дверях, окнах, багажнике и капоте плохо переносят резкие скачки температуры — от мороза до оттепели. Силиконовая смазка вытесняет воду и делает резину более эластичной, поэтому уплотнители не примораживаются к кузову и не рвутся. Дверные замки также могут примёрзнуть, поэтому их стоит обработать водоотталкивающим аэрозолем. Процедуры нужно повторять после каждой мойки автомобиля", — посоветовал Соколов.

Нелишним будет проверить стёкла машины: едва заметные сколы на окнах могут на морозе превратиться в трещины. Причина — в разности температуры внутри и снаружи автомобиля. Такие сколы обрабатывают составом на основе эпоксидной смолы. Также можно провести окраску поцарапанных элементов машины и антикоррозийную обработку.

Автоэксперт рассказал, что будет с ценами на зимние шины

Автоэксперт рассказал, что будет с ценами на зимние шины

До первых заморозков рекомендуется произвести прокачку системы отопления. Специалист объяснил, что воздушные пробки в патрубках препятствуют попаданию горячей жидкости в радиатор, поэтому стёкла остаются запотевшими даже после пятиминутного прогрева авто. Не стоит также забывать проверить аккумулятор и провести диагностику ходовой части.

Автовладельцам перед зимним периодом необходимо приобрести ряд важных товаров: щётку для снега с мягким, длинным ворсом, складную лопату, которая пригодится для уборки снега или создания подкопа, если машина застрянет в глубоком снегу. Стоит запастись и различными химсредствами от запотевания стёкол и для размораживания замков, резиновыми ковриками, "динамическим" тросом. Не лишним будет взять клеммы "крокодилы", которые понадобятся, если внезапно сядет аккумулятор и его нужно будет "прикурить" от другого транспортного средства.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил, что менять шины на зимние в относительно тёплую погоду опасно не только для самого автовладельца и его пассажиров, но и для остальных участников дорожного движения. Так, шипы могут вылетать из пазов, повреждая другие автомобили в потоке.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров