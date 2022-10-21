Японский ретейлер одежды Uniqlo сократит сеть в России

Японская розничная сеть повседневной одежды Uniqlo сокращает сеть магазинов в России. Об этом сообщает газета "Ведомости".

"Uniqlo уведомила персонал компании о подготовке отдельных временно остановленных магазинов к полному закрытию... Ритейлер вызвал менеджеров в некоторые из них, чтобы собрать с витрин товары и подготовить их к вывозу", — рассказал газете один из сотрудников компании.

В соответствии с данными японского сайта Uniqlo, в России закрыли как минимум две точки — так, в марте торговых точек было 50, а в конце сентября — 48. Пока сокращения в торговой сети идут, в основном, в регионах. Товарные запасы компания намерена перевезти на хранение во флагманские магазины или в те точки, где невозможно быстро расторгнуть договоры аренды.