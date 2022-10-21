Ермак обозвал западных сторонников мира полезными идиотами

"Полезные идиоты на Западе всё громче и громче призывают к миру. К сожалению, похоже, что некоторые услышали их голоса. Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлём. Во имя мира. Во имя планеты. Во имя человечества. Но не во имя Украины. И не во имя справедливости", — заявил Ермак.