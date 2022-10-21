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21 октября, 03:39

Ермак обозвал западных сторонников мира полезными идиотами

Глава Офиса президента Украины назвал идиотами призывающих к миру западных политиков

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в колонке для газеты Washington Post резко высказался о политиках и бизнесменах на Западе, призывающих к мирному решению украинского конфликта на условиях Киева.

По словам украинского политика, Россия якобы занимается "ядерным шантажом". Никаких доводов в пользу сказанного Ермак не привёл.

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"Полезные идиоты на Западе всё громче и громче призывают к миру. К сожалению, похоже, что некоторые услышали их голоса. Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлём. Во имя мира. Во имя планеты. Во имя человечества. Но не во имя Украины. И не во имя справедливости", — заявил Ермак.

Помощник Зеленского уверен, что в мире стал популярен нарратив: "Украина должна перестать пытаться вернуть территории, чтобы предотвратить мировую войну".

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович разразился ругательствами в адрес Маска и папы римского. Украинский политик обозвал бизнесмена Илона Маска и папу римского Франциска "сборищем аборигенов" в связи с их позицией по украинскому конфликту.

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ТАСС / АР / Michael Sohn

Юлия Коновалова

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