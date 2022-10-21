Четыре матча, восемь очков: Капризов выдал лучший старт сезона за время игры в НХЛ

Российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов набрал три очка в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувер Кэнакс" (4:3 ОТ) и был признан первой звездой поединка.

Россиянин забросил победную шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь в его активе восемь очков (четыре гола и четыре голевые передачи) в четырёх стартовых матчах сезона. Капризов продемонстрировал лучший старт сезона за карьеру в НХЛ. Он впервые набрал очки в четырёх стартовых матчах подряд.

Примечательно, что после четырёх стартовых матчей в сезоне-2020/21 у нашего хоккеиста было пять очков (1+4), и в сезоне-2021/22 после такого же стартового отрезка — также пять (0+5). Капризов стал игроком "Миннесоты" в 2020 году, перейдя туда из московского ЦСКА. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ он стал самым успешным российским игроком. На счету нападающего 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятёрку лучших игроков лиги.

А ещё в июле, напомним, Кирилл Капризов разыскивался в Башкирии по делу о покупке военного билета. Нападающего связывали с бывшим полицейским Фаритом Самигуллиным, который был задержан в апреле за незаконную помощь в покупке военных билетов. Хоккеист тогда выступал за уфимский "Салават Юлаев".