Эксперт объяснил, чем чревато для Запорожской АЭС повреждение Каховской гидроэлектростанции

В случае если на Каховской ГЭС произойдёт повреждение, то последующее за этим обмеление Каховского водохранилища не приведёт к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС. Тем не менее возобновление работы станции станет невозможным до восстановления уровня воды. Об этом заявил доцент кафедры "Ядерные энергетические установки" Севастопольского государственного университета Юрий Браславский.

"Для ЗАЭС в её нынешнем состоянии особой опасности обмеление водохранилища не представляет. Вода из водохранилища используется для охлаждения не реакторов, а турбинных установок. Но сейчас все энергоблоки остановлены, значит, не работают и турбины, поэтому охлаждающая вода в таких количествах не требуется", — сказал Браславский агентству ТАСС.

Вода из подводящего канала — залива Водянский Ковш, созданного искусственно для обеспечения АЭС водой из водохранилища, — проблему не решит тоже, добавил специалист.

Браславский отдельно подчеркнул, что с точки зрения ядерной безопасности угроза при обмелении водохранилища отсутствует. Однако с точки зрения возможности запуска станции это повреждение является критическим: без охлаждающей воды не может работать полностью весь атомный энергоблок — как на атомной, так и на любой другой электростанции, добавил собеседник агентства.