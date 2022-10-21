Херсонские власти уточнили данные по погибшим при обстреле переправы

По предварительным данным, из-за украинского обстрела переправы в Херсоне погибло два человека, пострадало десять. Об этом сообщил глава Правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

"В результате ракетного удара у нас, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие, на данный момент десять человек раненых и двое погибших, это предварительные данные, окончательные итоги будут подведены позже, сейчас на месте работают спасательные службы", — сказал он.

По словам Елисеева, среди пострадавших есть несовершеннолетние, а также журналисты. Все раненые направлены в областную больницу, в случае необходимости их перевезут в Крым для лечения. Он заметил, что, судя по характеру ранений, Украина использовала кассетные ракеты HIMARS, начинённые осколочными элементами для большего поражающего эффекта.