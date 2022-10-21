Херсонские власти уточнили данные по погибшим при обстреле переправы
Глава Правительства Херсона Елисеев: Двое погибли, десять ранено после обстрела ВСУ
По предварительным данным, из-за украинского обстрела переправы в Херсоне погибло два человека, пострадало десять. Об этом сообщил глава Правительства Херсонской области Сергей Елисеев.
"В результате ракетного удара у нас, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие, на данный момент десять человек раненых и двое погибших, это предварительные данные, окончательные итоги будут подведены позже, сейчас на месте работают спасательные службы", — сказал он.
По словам Елисеева, среди пострадавших есть несовершеннолетние, а также журналисты. Все раненые направлены в областную больницу, в случае необходимости их перевезут в Крым для лечения. Он заметил, что, судя по характеру ранений, Украина использовала кассетные ракеты HIMARS, начинённые осколочными элементами для большего поражающего эффекта.
Ранее сообщалось, что двенадцать ракетных ударов совершили украинские вооружённые силы по гражданской переправе в Херсоне. По информации экстренных служб региона, системам ПВО удалось сбить 11 ракет.
ТАСС / Сергей Мальгавко