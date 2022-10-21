Число погибших при обстреле ВСУ переправы в Херсоне выросло до четырёх
Число погибших при обстреле ВСУ переправы в Херсоне достигло четырёх человек. Об этом рассказал заместитель главы области Кирилл Стремоусов. Ранее сообщалось о трёх жертвах и десяти пострадавших.
"Мне известно про четверых погибших. Пока среди тех погибших, которые сейчас есть, я не слышал про детей", — уточнил он в эфире "Соловьёв Live".
Ранее сообщалось, что двенадцать ракетных ударов совершили украинские вооружённые силы по гражданской переправе в Херсоне. По информации экстренных служб региона, системам ПВО удалось сбить 11 ракет. В результате атаки есть погибшие и раненые. Пострадавшие направлены в областную больницу, в случае необходимости их перевезут в Крым для лечения. Также известно, что Украина использовала кассетные ракеты HIMARS, начинённые осколочными элементами для большего поражающего эффекта.
ТАСС / Дмитрий Мармышев