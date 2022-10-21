Число погибших при обстреле ВСУ переправы в Херсоне выросло до четырёх

Число погибших при обстреле ВСУ переправы в Херсоне достигло четырёх человек. Об этом рассказал заместитель главы области Кирилл Стремоусов. Ранее сообщалось о трёх жертвах и десяти пострадавших.

"Мне известно про четверых погибших. Пока среди тех погибших, которые сейчас есть, я не слышал про детей", — уточнил он в эфире "Соловьёв Live".