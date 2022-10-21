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21 октября, 05:45

Жители Харькова сообщают о нескольких прилётах

Мэр Харькова Терехов сообщил о нескольких взрывах

<p>В Харькове очевидцы сообщают о прилётах. Обложка ©<a href="https://t.me/kharkivlife" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://t.me/kharkivlife" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram / "Харьков Life"</a></p>

В Харькове очевидцы сообщают о прилётах. Обложка © Telegram / "Харьков Life"

В Харькове прогремело несколько взрывов. Кадрами с места делятся местные жители в соцсетях. Также информацию о прилётах подтвердили глава областной администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

Очевидцы сняли прилёты в Харькове. Видео © Telegram / "Харьков Life" / "Труха. Украина"

"В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны. <...> Прилёты по одному из предприятий Харькова", — написал градоначальник в телеграм-канале.

По предварительным данным, один из снарядов попал в административно-производственное здание. Как уточнил Терехов, есть разрушения.

Кроме того, сообщается и о взрывах в Запорожье. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух сообщил об атаке ракетами областного центра.

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Ранее два удара по объекту энергетической инфраструктуры зафиксировано в Днепре. Также о двух сериях взрывов сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Предварительно, под ударом оказался район одного из промышленных предприятий города. После этого метрополитен в Харькове сообщил о приостановке движения поездов. Также говорится о взрывах в Житомирской области.

Николь Вербер

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