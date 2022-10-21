Жители Харькова сообщают о нескольких прилётах

В Харькове прогремело несколько взрывов. Кадрами с места делятся местные жители в соцсетях. Также информацию о прилётах подтвердили глава областной администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны. <...> Прилёты по одному из предприятий Харькова", — написал градоначальник в телеграм-канале.

По предварительным данным, один из снарядов попал в административно-производственное здание. Как уточнил Терехов, есть разрушения.

Кроме того, сообщается и о взрывах в Запорожье. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух сообщил об атаке ракетами областного центра.