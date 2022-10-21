Жители Харькова сообщают о нескольких прилётах
Мэр Харькова Терехов сообщил о нескольких взрывах
В Харькове очевидцы сообщают о прилётах. Обложка © Telegram / "Харьков Life"
В Харькове прогремело несколько взрывов. Кадрами с места делятся местные жители в соцсетях. Также информацию о прилётах подтвердили глава областной администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.
Очевидцы сняли прилёты в Харькове. Видео © Telegram / "Харьков Life" / "Труха. Украина"
"В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны. <...> Прилёты по одному из предприятий Харькова", — написал градоначальник в телеграм-канале.
По предварительным данным, один из снарядов попал в административно-производственное здание. Как уточнил Терехов, есть разрушения.
Кроме того, сообщается и о взрывах в Запорожье. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух сообщил об атаке ракетами областного центра.
Ранее два удара по объекту энергетической инфраструктуры зафиксировано в Днепре. Также о двух сериях взрывов сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Предварительно, под ударом оказался район одного из промышленных предприятий города. После этого метрополитен в Харькове сообщил о приостановке движения поездов. Также говорится о взрывах в Житомирской области.