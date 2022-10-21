Премьер Италии предупредил лидеров ЕС о последствиях их разногласий

Премьер-министр Италии Марио Драги, который в скором времени покинет пост, напомнил лидерам стран Евросоюза о том, что европейский регион переживает рецессию. А разногласия внутри ЕС, по его словам, станут "победой" для президента РФ Владимира Путина.

"Он заявил, что экономика блока находится в состоянии рецессии, которая отмечается фрагментацией рынка, что имеет негативное воздействие на единство ЕС", — приводит его слова Bloomberg.