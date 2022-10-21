Дрон-разведчик снял драку бойцов ВСУ прямо на позициях

Всё произошло около населённого пункта Шумы на Горловском направлении во время разведки опорного пункта ВСУ. Боевики были так сильно заняты выяснением отношений, что даже не заметили дрон-разведчик, который и записал их на видео. Что послужило поводом для разборок и чем они в итоге закончились, неизвестно.