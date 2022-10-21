Дрон-разведчик снял драку бойцов ВСУ прямо на позициях
Народная милиция Донецкой Народной Республики показала драку между украинскими военными прямо на позициях. Кадры опубликованы в телеграм-канале ведомства.
Разведывательный беспилотник снял драку бойцов ВСУ прямо на позициях. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР
Всё произошло около населённого пункта Шумы на Горловском направлении во время разведки опорного пункта ВСУ. Боевики были так сильно заняты выяснением отношений, что даже не заметили дрон-разведчик, который и записал их на видео. Что послужило поводом для разборок и чем они в итоге закончились, неизвестно.
В Сети распространяется множество сообщений о наихудшей дисциплинированности украинских военных. Так, например, ранее пленный командир ВСУ рассказывал о нарушении бойцами режима тишины на линии соприкосновения, предусмотренного Минскими соглашениями. По его словам, из-за огня, открытого не подчиняющимися военными, ответные удары прилетали по всем бойцам.
Telegram / Народная милиция ДНР