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21 октября, 07:26

Дрон-разведчик снял драку бойцов ВСУ прямо на позициях

Народная милиция Донецкой Народной Республики показала драку между украинскими военными прямо на позициях. Кадры опубликованы в телеграм-канале ведомства.

Разведывательный беспилотник снял драку бойцов ВСУ прямо на позициях. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

Всё произошло около населённого пункта Шумы на Горловском направлении во время разведки опорного пункта ВСУ. Боевики были так сильно заняты выяснением отношений, что даже не заметили дрон-разведчик, который и записал их на видео. Что послужило поводом для разборок и чем они в итоге закончились, неизвестно.

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В Сети распространяется множество сообщений о наихудшей дисциплинированности украинских военных. Так, например, ранее пленный командир ВСУ рассказывал о нарушении бойцами режима тишины на линии соприкосновения, предусмотренного Минскими соглашениями. По его словам, из-за огня, открытого не подчиняющимися военными, ответные удары прилетали по всем бойцам.

Обложка ©

Telegram / Народная милиция ДНР

Николь Вербер

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