Эксперт рассказала, как спастись от наэлектризованных волос

Существует несколько различных способов, которые помогут в борьбе с электризацией волос. Например, можно нанести на руки крем, а затем пригладить локоны или же побрызгать на них водой. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач общей практики и глава Центра эстетической медицины Татьяна Баллирано.

По словам специалиста, в осенне-зимний период такая проблема возникает чаще, чем летом, так как мы носим одежду с высоким воротом и шапки, а когда снимаем их, образуется статический заряд. Дело в том, что волосы сухие и ломкие, поэтому и "встают дыбом". Избавиться от этой электризации можно благодаря антистатическому спрею, который бывает двух видов: смываемый и несмываемый. Но есть и другие способы, которые помогут в борьбе с проблемой.

Например, следует отказаться от такой привычки, как ежедневное мытьё головы. При этом раз в неделю нужно пользоваться масками и кондиционерами. По словам врача, последнее средство бывает и несмываемым. Такие кондиционеры не содержат масла, они обволакивают волосы и не позволяют статическому электричеству появиться. А ещё Баллирано обратила внимание на ионный фен. Считается, что он обладает антистатическим эффектом.

Специалист также порекомендовала увлажнять воздух в помещении, чтобы спасти волосы от сухости, ломкости и такой проблемы с электризацией. Ещё стоит использовать для одежды специальные антистатические салфетки и спреи. Вернуть в прежний вид вставшие дыбом волосы можно, побрызгав спреем или проведя по ним смоченными водой руками. Этот способ хоть и быстрый, но краткосрочный.

"Либо обычный крем для рук. Просто растереть его в руках и тоже немножко смазать верхнюю часть [волос]. Как ни странно, можно сделать заземление: когда снимаем одежду, прикоснуться к чему-то металлическому, находящемуся рядом, это тоже помогает. Одежда должна быть из натуральных материалов, шапки не должны быть синтетическими", — рассказала врач.