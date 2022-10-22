Бастрыкин поручил создать телефонную линию для семей мобилизованных и участников СВО

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил создать в территориальных и военных управлениях ведомства телефонную линию для мобилизованных, их семей, а также для участников спецоперации (СВО). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в телеграм-канале.

Там напомнили, что в РФ по поручению Бастрыкина уже функционирует горячая линия для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. С вопросом можно позвонить по номеру 8-800-100-12-60. Обратиться жители страны могут круглосуточно, звонок будет бесплатным. Сотрудники СК проконсультируют дозвонившихся по вопросам медицинской помощи, выплатах и соцподдержке.

"В связи с многочисленными обращениями граждан по интересующим вопросам и в целях их оперативного разрешения глава ведомства поручил руководителям территориальных следственных управлений и Главного военного следственного управления СК РФ создать аналогичный канал связи", — говорится в сообщении ведомства.