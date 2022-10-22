Бастрыкин поручил создать телефонную линию для семей мобилизованных и участников СВО
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил создать в территориальных и военных управлениях ведомства телефонную линию для мобилизованных, их семей, а также для участников спецоперации (СВО). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в телеграм-канале.
Там напомнили, что в РФ по поручению Бастрыкина уже функционирует горячая линия для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. С вопросом можно позвонить по номеру 8-800-100-12-60. Обратиться жители страны могут круглосуточно, звонок будет бесплатным. Сотрудники СК проконсультируют дозвонившихся по вопросам медицинской помощи, выплатах и соцподдержке.
"В связи с многочисленными обращениями граждан по интересующим вопросам и в целях их оперативного разрешения глава ведомства поручил руководителям территориальных следственных управлений и Главного военного следственного управления СК РФ создать аналогичный канал связи", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что власти должны обеспечить денежное довольствие граждан, подпавших под частичную мобилизацию, на уровне не менее 195 тысяч рублей в месяц.
VK / Минобороны России