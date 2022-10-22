На Украине оценили масштаб повреждений от сегодняшних взрывов

Масштаб повреждений, которые были нанесены украинской энергосистеме утром 22 октября, сопоставим или превышает последствия атаки 10–12 октября. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Сегодня, 22 октября, ВС РФ совершили ещё одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10–12 октября", — говорится в сообщении.

Ремонтные бригады "Укрэнерго" приступят к восстановительным работам в оставшихся без света регионах после ликвидации последствий ракетного удара. Так, вынужденно применены ограничения электроснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Вместе с тем оператор попросил украинцев экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня, особенно это касается пиковых часов потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.