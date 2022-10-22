Самых прозападных министров Черногории, которым запрещён въезд в РФ, отправили в отставку

Депутаты Парламента Черногории большинством голосов убрали с поста министра иностранных дел Ранко Кривокапича и с должности министра обороны — Рашко Коневича, которым, кстати, ранее Россия запретила въезд в страну . Как сообщает РИА "Новости", инициатором их отставки стал глава кабмина республики Дритан Абазович.

Кривокапич и Коневич возглавляют Социал-демократическую партию Черногории (СДП), которая 18 лет была партнёром Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. Экс-министры неоднократно вступали в разногласия с кабмином по различным ключевым вопросам. К примеру, ранее Кривокапич заявлял, что для него является честью запрет на въезд в РФ вместе с союзниками по НАТО, а Коневич на встрече министров обороны стран альянса говорил о борьбе спецслужб страны с якобы российским влиянием в Черногории. После этого Подгорица инициировала объявление практически всего состава российского посольства персонами нон грата.