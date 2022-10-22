Самых прозападных министров Черногории, которым запрещён въезд в РФ, отправили в отставку
Парламент Черногории большинством голосов отправил в отставку глав МИД и Минобороны
Депутаты Парламента Черногории большинством голосов убрали с поста министра иностранных дел Ранко Кривокапича и с должности министра обороны — Рашко Коневича, которым, кстати, ранее Россия запретила въезд в страну. Как сообщает РИА "Новости", инициатором их отставки стал глава кабмина республики Дритан Абазович.
Кривокапич и Коневич возглавляют Социал-демократическую партию Черногории (СДП), которая 18 лет была партнёром Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. Экс-министры неоднократно вступали в разногласия с кабмином по различным ключевым вопросам. К примеру, ранее Кривокапич заявлял, что для него является честью запрет на въезд в РФ вместе с союзниками по НАТО, а Коневич на встрече министров обороны стран альянса говорил о борьбе спецслужб страны с якобы российским влиянием в Черногории. После этого Подгорица инициировала объявление практически всего состава российского посольства персонами нон грата.
Напомним, в конце сентября Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Такое решение было принято из-за "действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и уважительным отношениям двух стран". Позже в МИД РФ проанонсировали ответные действия на подобный шаг Подгорицы.
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