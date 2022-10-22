Британия подготовила 60 танков для учений НАТО

Министерство обороны Великобритании сняло с хранения 60 старых танков, которые будут направлены на базу НАТО в Германии для проведения учений. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно данным газеты, на базу альянса в немецком Зеннелагере отправят Challenger 2. При этом ещё 400 боевых машин готовы к использованию и сейчас находятся на манёврах в Эстонии и Польше.