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22 октября, 09:49

Британия подготовила 60 танков для учений НАТО

Telegraph: Британия направила на базу НАТО в Германии 60 старых танков для учений

Министерство обороны Великобритании сняло с хранения 60 старых танков, которые будут направлены на базу НАТО в Германии для проведения учений. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно данным газеты, на базу альянса в немецком Зеннелагере отправят Challenger 2. При этом ещё 400 боевых машин готовы к использованию и сейчас находятся на манёврах в Эстонии и Польше.

Также утверждается, что среди членов блока ведутся дискуссии об увеличении объёмов боеприпасов на базе для облегчения материально-технического обеспечения, если "Ла-Манш будет оспариваться".

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Wikipedia / Brian Robert Marshall

Артур Лапсаков

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