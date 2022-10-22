В Японии в возрасте 32 лет скончался экс-нападающий сборной страны Масато Кудо

В возрасте 32 лет скончался бывший нападающий сборной Японии и ФК "Тегевахаро Миядзаки" Масато Кудо. Как сообщили на официальном сайте клуба, спортсмен умер в пятницу. Причина смерти пока не уточняется.

"Масато Кудо, наш дорогой друг, скончался. От имени клуба я хотел бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживали Кудо, и всех причастных к многочисленным сообщениям ободрения. Кудо — очень успешный игрок, который играл в J1 (профессиональная японская футбольная лига. — Прим. Лайфа) и был выбран в сборную Японии. Несмотря на это, он совсем не был высокомерным и прекрасно заботился не только о себе, но и о своих товарищах по команде, клубе и болельщиках. Он действительно воплотил слоган клуба "Искренность", — заявил президент ФК Кейт Нимура.

Он добавил, что команда до сих пор не может разобраться в чувствах в связи с кончиной футболиста. Нимура также заявил, что будет делать всё, чтобы "улучшить клуб, которому доверял Кудо".

Масато Кудо играл за клуб "Тегевахаро Миядзаки" с января 2022 года. Он также выступал за канадский "Ванкувер Уайткэпс" и австралийский "Брисбен Роар".