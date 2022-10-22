Джонсон вылетел в Британию экономклассом, чтобы побороться за пост премьера
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылетел в Соединённое Королевство экономклассом, чтобы снова участвовать в борьбе за этот пост. По данным Sky News, политик находился в Доминикане.
Борис Джонсон летит в Британию. Фото © Sky News
"Мистер Джонсон и его семья сели в самолёт раньше всех, и, по словам нашего американского корреспондента Марка Стоуна, это вызвало смешанную реакцию. Джонсон сидит в экономклассе, на задних местах самолёта, с женой и детьми — один из его детей забирается ему на голову", — отмечает телеканал.
В распоряжении Sky News оказалось фото с политиком, который сидит в салоне самолёта. Сообщается также, что экс-премьер был в Доминиканской Республике в течение двух недель.
Ранее соратник Джонсона сообщил, что политик вступает в борьбу за пост британского премьера. По его словам, бывший глава кабмина в субботу, 22 октября, вернётся в Великобританию после отпуска, который он проводил в одной из стран Карибского бассейна.
Напомним, 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку.