Джонсон вылетел в Британию экономклассом, чтобы побороться за пост премьера

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылетел в Соединённое Королевство экономклассом, чтобы снова участвовать в борьбе за этот пост. По данным Sky News, политик находился в Доминикане.

Борис Джонсон летит в Британию. Фото © Sky News

"Мистер Джонсон и его семья сели в самолёт раньше всех, и, по словам нашего американского корреспондента Марка Стоуна, это вызвало смешанную реакцию. Джонсон сидит в экономклассе, на задних местах самолёта, с женой и детьми — один из его детей забирается ему на голову", — отмечает телеканал.

В распоряжении Sky News оказалось фото с политиком, который сидит в салоне самолёта. Сообщается также, что экс-премьер был в Доминиканской Республике в течение двух недель.

Ранее соратник Джонсона сообщил, что политик вступает в борьбу за пост британского премьера. По его словам, бывший глава кабмина в субботу, 22 октября, вернётся в Великобританию после отпуска, который он проводил в одной из стран Карибского бассейна.