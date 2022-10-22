Британцы разгневались на Украину из-за поддержки Бориса Джонсона

Читатели The Daily Mail жёстко отреагировали на новость о публикации официальным аккаунтом Украины в "Твиттере" сообщения в поддержку экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона после решения Лиз Трасс об отставке.

Скриншот публикации официального твиттер-аккаунта Украины с поддержкой Джонсона. Фото © Twitter / Ukraine

В сообщении был опубликован изменённый постер к сериалу "Лучше звоните Солу", где было прикреплено лицо Джонсона и написано "Лучше звоните Борису". В настоящий момент сообщение удалено.

"Кто бы ни стал следующим премьер-министром, он должен заниматься нашими делами, а не делами Украины", — написал один из пользователей.

Другой подчеркнул, что силами Джонсона Украине были предоставлены миллиарды долларов, в то время как шесть тысяч британских военных являются бездомными. По словам комментаторов, именно из-за финансовой поддержки Киев хочет, чтобы экс-премьер Великобритании вернулся на свой пост.

"Хорошо, я рад, что его удалили. Избрал ли британский народ Зела (украинского президента Владимира Зеленского. — Прим. Лайфа)? Что заставляет его думать, что он может вмешиваться в демократию суверенной нации? Это внутреннее дело решать британцам, по-моему, у нас должны быть всеобщие выборы. Другие могут держаться подальше от этого", — написал один из пользователей.