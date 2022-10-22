Британцы разгневались на Украину из-за поддержки Бориса Джонсона
Читатели Daily Mail ополчились на Украину из-за поста с поддержкой Бориса Джонсона
Читатели The Daily Mail жёстко отреагировали на новость о публикации официальным аккаунтом Украины в "Твиттере" сообщения в поддержку экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона после решения Лиз Трасс об отставке.
Скриншот публикации официального твиттер-аккаунта Украины с поддержкой Джонсона. Фото © Twitter / Ukraine
В сообщении был опубликован изменённый постер к сериалу "Лучше звоните Солу", где было прикреплено лицо Джонсона и написано "Лучше звоните Борису". В настоящий момент сообщение удалено.
"Кто бы ни стал следующим премьер-министром, он должен заниматься нашими делами, а не делами Украины", — написал один из пользователей.
Другой подчеркнул, что силами Джонсона Украине были предоставлены миллиарды долларов, в то время как шесть тысяч британских военных являются бездомными. По словам комментаторов, именно из-за финансовой поддержки Киев хочет, чтобы экс-премьер Великобритании вернулся на свой пост.
"Хорошо, я рад, что его удалили. Избрал ли британский народ Зела (украинского президента Владимира Зеленского. — Прим. Лайфа)? Что заставляет его думать, что он может вмешиваться в демократию суверенной нации? Это внутреннее дело решать британцам, по-моему, у нас должны быть всеобщие выборы. Другие могут держаться подальше от этого", — написал один из пользователей.
Ранее бывший высокопоставленный госслужащий Евросоюза Фрэнсис Коул заявил, что Джонсон мог бы стать лучшим кандидатом на пост нового лидера Консервативной партии и главы кабмина Великобритании. Однако, по его словам, это выглядело бы крайне рискованно в связи с парламентским расследованием в его отношении из-за вечеринок во время пандемии коронавируса. В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что премьерскому креслу в Великобритании грозит девальвация в случае возможного возвращения Джонсона на должность главы правительства страны.
В четверг, 20 октября, Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года она столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её соратники один за другим начали уходить.
Twitter / Boris Johnson