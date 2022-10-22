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22 октября, 06:16

Британцы разгневались на Украину из-за поддержки Бориса Джонсона

Читатели Daily Mail ополчились на Украину из-за поста с поддержкой Бориса Джонсона

Читатели The Daily Mail жёстко отреагировали на новость о публикации официальным аккаунтом Украины в "Твиттере" сообщения в поддержку экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона после решения Лиз Трасс об отставке.

Скриншот публикации официального твиттер-аккаунта Украины с поддержкой Джонсона. Фото © Twitter / Ukraine

Скриншот публикации официального твиттер-аккаунта Украины с поддержкой Джонсона. Фото © Twitter / Ukraine

В сообщении был опубликован изменённый постер к сериалу "Лучше звоните Солу", где было прикреплено лицо Джонсона и написано "Лучше звоните Борису". В настоящий момент сообщение удалено.

"Кто бы ни стал следующим премьер-министром, он должен заниматься нашими делами, а не делами Украины", — написал один из пользователей.

Другой подчеркнул, что силами Джонсона Украине были предоставлены миллиарды долларов, в то время как шесть тысяч британских военных являются бездомными. По словам комментаторов, именно из-за финансовой поддержки Киев хочет, чтобы экс-премьер Великобритании вернулся на свой пост.

"Хорошо, я рад, что его удалили. Избрал ли британский народ Зела (украинского президента Владимира Зеленского. — Прим. Лайфа)? Что заставляет его думать, что он может вмешиваться в демократию суверенной нации? Это внутреннее дело решать британцам, по-моему, у нас должны быть всеобщие выборы. Другие могут держаться подальше от этого", — написал один из пользователей.

Борис Джонсон раскрыл планы на премьерское кресло

Борис Джонсон раскрыл планы на премьерское кресло

Ранее бывший высокопоставленный госслужащий Евросоюза Фрэнсис Коул заявил, что Джонсон мог бы стать лучшим кандидатом на пост нового лидера Консервативной партии и главы кабмина Великобритании. Однако, по его словам, это выглядело бы крайне рискованно в связи с парламентским расследованием в его отношении из-за вечеринок во время пандемии коронавируса. В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что премьерскому креслу в Великобритании грозит девальвация в случае возможного возвращения Джонсона на должность главы правительства страны.

В четверг, 20 октября, Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года она столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её соратники один за другим начали уходить.

Обложка ©

Twitter / Boris Johnson

Светлана Оперук

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