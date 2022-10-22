Четверо членов Постоянного комитета политбюро Китая не вошли в новый состав ЦК

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и ещё трое членов Постоянного комитета политбюро не вошли в новый состав Центрального комитета (ЦК) 20-го созыва Коммунистической партии. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Помимо Ли Кэцяна в новый состав ЦК не вошли председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) Ли Чжаньшу, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Ян и первый вице-премьер Хань Чжэн.

Вероятнее всего, на предстоящем пленуме ЦК они не попадут в новый состав политбюро и с большой долей вероятности покинут посты после Всекитайского собрания народных представителей в марте 2023 года.