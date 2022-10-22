Борис Джонсон раскрыл планы на премьерское кресло
Соратник Джонсона сообщил, что политик вступает в борьбу за пост британского премьера
Соратник Бориса Джонсона, депутат Палаты общин парламента от правящей Консервативной партии Джеймс Даддридж сообщил, что экс-премьер Великобритании снова будет претендовать на должность главы правительства после отставки Лиз Трасс.
В интервью телеканалу Sky News парламентарий заявил, что Джонсон лично заверил его в готовности принять участие в предвыборной гонке. Как отметил Даддридж, бывший глава кабмина уже в субботу, 22 октября, вернётся в Великобританию после отпуска, который он проводил в одной из стран Карибского бассейна.
Ранее бывший высокопоставленный госслужащий Евросоюза Фрэнсис Коул заявил, что Джонсон мог бы стать лучшим кандидатом на пост нового лидера Консервативной партии и главы кабмина Великобритании. Однако, по его словам, это выглядело бы крайне рискованно в связи с парламентским расследованием в его отношении из-за вечеринок во время пандемии коронавируса. В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что премьерскому креслу в Великобритании грозит девальвация в случае возможного возвращения Джонсона на должность главы правительства страны.
В четверг, 20 октября, Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года она столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её соратники один за другим начали уходить.
ТАСС / AP / Chris Radburn