Борис Джонсон раскрыл планы на премьерское кресло

Соратник Бориса Джонсона, депутат Палаты общин парламента от правящей Консервативной партии Джеймс Даддридж сообщил, что экс-премьер Великобритании снова будет претендовать на должность главы правительства после отставки Лиз Трасс.

В интервью телеканалу Sky News парламентарий заявил, что Джонсон лично заверил его в готовности принять участие в предвыборной гонке. Как отметил Даддридж, бывший глава кабмина уже в субботу, 22 октября, вернётся в Великобританию после отпуска, который он проводил в одной из стран Карибского бассейна.