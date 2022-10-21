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21 октября, 20:36

Есть погибшие и пропавшие без вести: Паром протаранил водное такси в Нидерландах

Двое погибли, ещё четверо получили травмы при столкновении парома и водного такси в Нидерландах

Два человека погибли, ещё четверо получили травмы после столкновения парома и водного такси в Нидерландах. Об этом журналистам сообщила мэр муниципалитета Терсхеллинг Каролина ван де Пол.

"Два человека погибли. Один человек получил тяжёлые травмы, ещё трое — лёгкие травмы. Все они доставлены в близлежащую больницу. Два человека числятся пропавшими без вести, в том числе 12-летний ребёнок", сказала мэр, передаёт ТАСС.

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ЧП произошло утром 21 октября к западу от острова Терсхеллинг в Северном море. На борту парома находилось 27 человек, на борту такси — восемь. Оно после столкновения опрокинулось на бок, и несколько человек упали за борт. Паром получил незначительные повреждения и смог продолжить движение.

На место прибыли экстренные и спасательные службы, которые занялись поиском пропавших и оказанием помощи пострадавшим. Сейчас вероятность того, что пропавших без вести людей найдут живыми, очень мала, полагают власти.

Ранее Лайф сообщал, что в Приморье спасли людей с севшего на мель катамарана. Некоторых пассажиров ещё до прихода баржи забирали катерами.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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