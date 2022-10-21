Россиянин забил женщину до смерти и залил её тело бетоном

В Томске правоохранители раскрыли дело об исчезновении 43-летней местной жительницы. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ, в июле о пропаже сожительницы в полицию заявил 58-летний мужчина.

Житель Томска убил сожительницу, залил тело бетоном и заявил в полицию о её пропаже. Видео © УМВД РФ по Томской области

Правоохранителям он рассказал, что женщина уехала к родственникам и перестала выходить на связь. В ходе поисков и опроса свидетелей полицейские установили, что незадолго до исчезновения пара направилась вместе куда-то на автомобиле, а домой мужчина вернулся один. Как раз после этого жительница Томска перестала выходить на связь.

В итоге выяснилось, что к пропаже женщины был причастен её сожитель, хотя тот всё время, пока длились поиски, притворялся не причастным к произошедшему. По предварительной информации следствия, они вместе ездили на дачу, и там у них произошёл конфликт. Сожитель избил женщину до смерти, а затем закопал её тело в яме и залил бетоном.

Подозреваемый задержан, он полностью признал вину и указал на место захоронения. По факту преступления возбуждено уголовное дело.