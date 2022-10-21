Аванесян сразится за титул WBO против непобеждённого американца

Российский боксёр Давид Аванесян проведёт бой против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда. Поединок состоится 10 декабря в США, сообщает ESPN.

Изначально Кроуфорд хотел драться за звание абсолютного чемпиона мира против соотечественника Эррола Спенса. Однако задержка проведения поединка вынудила его провести промежуточный бой. За поединок с Аванесяном боксёр из США заработает восьмизначную сумму.

"Давид Аванесян представляет для меня очень сложную задачу. Он нокаутировал шесть своих последних соперников, этот парень опасен", — сказал Кроуфорд, добавив, что после успешного боя с россиянином его план остаётся прежним: он хочет сразиться со Спенсом.

Отметим, что 34-летний Аванесян является чемпионом Европы, бывшим регулярным и временным чемпионом по версии WBA. На профессиональном ринге он одержал 29 побед (17 нокаутом). Также в его активе три поражения и одна ничья. При этом 35-летний Кроуфорд остаётся непобеждённым боксёром, на его счету 38 побед (29 нокаутом).