Блинкен: У США по-прежнему нет причин повышать готовность своих ядерных сил

У Вашингтона по-прежнему не наблюдается оснований для того, чтобы повышать уровень готовности своих ядерных сил. Этот факт признал в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что Штаты в этом смысле спокойны, несмотря на утверждения Запада о рассмотрении Москвой потенциальной возможности применения атомных боезарядов в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Мы в настоящее время не видим оснований для того, чтобы менять расстановку собственных ядерных сил. Однако мы будем следить за этим очень тщательно", — заявил глава внешнеполитического ведомства на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонна.

"И позвольте мне сказать за нас, говорить за Францию или кого-либо ещё не буду: мы очень ясно и без обиняков изложили России, в чём заключались бы последствия любого применения ядерного боезаряда", — напомнил Блинкен.