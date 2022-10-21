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21 октября, 18:58

Россия рассказала об ожиданиях от первых за полгода переговоров Шойгу и главы Пентагона

РФ рассчитывает, что разговор Шойгу и главы Пентагона внесёт ясность по ядерным учениям НАТО

Москва рассчитывает, что после диалога главы Минобороны России Сергея Шойгу и его американского коллеги Ллойда Остина появится ясность в вопросе проведения стратегических ядерных учений НАТО. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Надеемся, что после разговора по инициативе американской стороны министра Остина с нашим министром Шойгу могут получиться какие-то разъяснения. Все-таки контакт и есть контакт", подчеркнул Гаврилов.

Он также заметил, что Москва внимательно следит за всеми проходящими на учениях событиями и надеется, что они пройдут благополучно. По словам Гаврилова, разговор двух министров, прошедший по инициативе Пентагона, был нужен для устранения недопониманий между сторонами и исключением возможных рисков.

Глава Пентагона Остин заявил о важности сохранения контактов с РФ на фоне спецоперации

Глава Пентагона Остин заявил о важности сохранения контактов с РФ на фоне спецоперации

Ранее Лайф сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный диалог. Стороны обсудили две темы. Последний разговор министров обороны РФ и США состоялся полгода назад — 13 мая.

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Getty Images / Artur Widak / Anadolu Agency

Артур Белкин

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