Россия рассказала об ожиданиях от первых за полгода переговоров Шойгу и главы Пентагона

Москва рассчитывает, что после диалога главы Минобороны России Сергея Шойгу и его американского коллеги Ллойда Остина появится ясность в вопросе проведения стратегических ядерных учений НАТО. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Надеемся, что после разговора по инициативе американской стороны министра Остина с нашим министром Шойгу могут получиться какие-то разъяснения. Все-таки контакт и есть контакт", — подчеркнул Гаврилов.

Он также заметил, что Москва внимательно следит за всеми проходящими на учениях событиями и надеется, что они пройдут благополучно. По словам Гаврилова, разговор двух министров, прошедший по инициативе Пентагона, был нужен для устранения недопониманий между сторонами и исключением возможных рисков.