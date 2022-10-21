Ратушу в немецком городе предложили для переговоров России и Украины

Жители немецкого города Штральзунд захотели помочь организовать переговоры России с Украиной и предложили свою площадку для этих целей. Об этом сообщает газета Die Welt.

Горожане обратились к мэру города Александру Бодрову с предложением передать правительству ФРГ их инициативу. В качестве места для проведения переговоров России и Украины они выдвинули местную ратушу.

"У Штральзунда великая история в области создания мира", — сказано в резолюции. Горожане в качестве примера напомнили про Штральзундский мир 1370 года и визит шведского премьера Улофа Пальме в 1984 году.