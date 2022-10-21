Ратушу в немецком городе предложили для переговоров России и Украины
Die Welt: Немецкий город Штральзунд предложили для переговоров России и Украины
Жители немецкого города Штральзунд захотели помочь организовать переговоры России с Украиной и предложили свою площадку для этих целей. Об этом сообщает газета Die Welt.
Горожане обратились к мэру города Александру Бодрову с предложением передать правительству ФРГ их инициативу. В качестве места для проведения переговоров России и Украины они выдвинули местную ратушу.
"У Штральзунда великая история в области создания мира", — сказано в резолюции. Горожане в качестве примера напомнили про Штральзундский мир 1370 года и визит шведского премьера Улофа Пальме в 1984 году.
А ранее Турция выступила с предложением организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по вопросу урегулирования ситуации на Украине. За мирное завершение конфликта выступили и в Вашингтоне. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, урегулировать нынешнюю ситуацию необходимо как можно скорее.
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