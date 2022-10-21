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Регион
Опубликовано 21 октября 2022, 18:48
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Ратушу в немецком городе предложили для переговоров России и Украины

Die Welt: Немецкий город Штральзунд предложили для переговоров России и Украины

Жители немецкого города Штральзунд захотели помочь организовать переговоры России с Украиной и предложили свою площадку для этих целей. Об этом сообщает газета Die Welt.

Горожане обратились к мэру города Александру Бодрову с предложением передать правительству ФРГ их инициативу. В качестве места для проведения переговоров России и Украины они выдвинули местную ратушу.

"У Штральзунда великая история в области создания мира", сказано в резолюции. Горожане в качестве примера напомнили про Штральзундский мир 1370 года и визит шведского премьера Улофа Пальме в 1984 году.

А ранее Турция выступила с предложением организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по вопросу урегулирования ситуации на Украине. За мирное завершение конфликта выступили и в Вашингтоне. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, урегулировать нынешнюю ситуацию необходимо как можно скорее.

В Турции предложили Стамбул для переговоров России с США, Францией, Британией и ФРГ
В Турции предложили Стамбул для переговоров России с США, Францией, Британией и ФРГ
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Андрей Бражников
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