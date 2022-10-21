Политолог оценил перспективы отношений России с новым правительством Италии

"Есть ли основания считать, что правоцентристская коалиция костьми ляжет, чтобы снять антироссийские санкции? Нет. Значит ли это, что для нас плохо, что в Италии правительство сформируют правые? Нет. Особенно сравнивая с тем, что было бы, если бы сформировали левые. Правые — лучший вариант из тех, что были", — приводит его слова РИА "Новости".



