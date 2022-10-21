Политолог оценил перспективы отношений России с новым правительством Италии
Политолог Сардарян оценил перспективы отношений РФ с новым правительством Италии
Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото © Getty Images / Franco Origlia
Новый итальянский кабинет министров, который сформировала лидер правой партии "Братья Италии" Джорджи Мелони, станет для Москвы самым приемлемым вариантом на фоне антироссийских настроений левых. Но ждать отмены европейских санкций против РФ всё равно не стоит, считает декан факультета управления и политики МГИМО МИД РФ Генри Сардарян.
"Есть ли основания считать, что правоцентристская коалиция костьми ляжет, чтобы снять антироссийские санкции? Нет. Значит ли это, что для нас плохо, что в Италии правительство сформируют правые? Нет. Особенно сравнивая с тем, что было бы, если бы сформировали левые. Правые — лучший вариант из тех, что были", — приводит его слова РИА "Новости".
Значимую роль в коалиции играют политики, которые не поддержали жёсткую антироссийскую повестку. В качестве примеров политолог привёл Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини.
При этом сама премьер-министр хочет активизировать членство в НАТО и называет свою партию "настоящими трансатлантистами", но "при должной работе с правительством Мелони можно добиться ощутимых результатов", уверен Сардарян.
Напомним, лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони стала первой в истории страны женщиной премьер-министром и сформировала состав нового кабинета министров. Большая часть назначений получили представители партий "Лига" и "Вперёд, Италия".