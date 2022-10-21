Машина всмятку: Победитель третьего сезона "Битвы экстрасенсов" чудом выжил в жутком ДТП в Подмосковье

"Следите за своим здоровьем, не тратьте время впустую, постарайтесь найти себя, определить и понять, для чего вы живёте?! Эта авария в моей жизни дала понять, что я на своём месте, что я должен продолжать именно этот путь. Оказалось, что моя любовь к деревьям взаимна, дерево спасло мне жизнь! На этих фотографиях видно, как дерево своими руками обнимает меня", — написал маг в соцсетях.