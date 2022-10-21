Машина всмятку: Победитель третьего сезона "Битвы экстрасенсов" чудом выжил в жутком ДТП в Подмосковье
Победитель "Битвы экстрасенсов" Мехди Эбрагими Вафа попал в ДТП в Московской области
Мехди Эбрагими Вафа. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mehdiebrahimivafa
Победитель третьего сезона популярного телешоу "Битва экстрасенсов" Мехди Эбрагими Вафа попал в ДТП на трассе в Московской области. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
"Следите за своим здоровьем, не тратьте время впустую, постарайтесь найти себя, определить и понять, для чего вы живёте?! Эта авария в моей жизни дала понять, что я на своём месте, что я должен продолжать именно этот путь. Оказалось, что моя любовь к деревьям взаимна, дерево спасло мне жизнь! На этих фотографиях видно, как дерево своими руками обнимает меня", — написал маг в соцсетях.
Автомобиль ясновидящего Мехди Эбрагими Вафы после ДТП в Подмосковье. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mehdiebrahimivafa
На опубликованных кадрах видно, что автомобиль победителя телешоу получил серьёзные повреждения, вылетев с дороги в кювет. Другие подробности столкновения не приводятся.
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