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21 октября, 18:24

Журналист Михаил Зыгарь признан СМИ-иноагентом

<p>Писатель, журналист, режиссёр Михаил Зыгарь. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Писатель, журналист, режиссёр Михаил Зыгарь. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Российский журналист и писатель, бывший редактор телеканала "Дождь"* Михаил Зыгарь* включён в список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В реестре на сайте Минюста РФ он занял 195-ю строчку.

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов общество "Иновещание"

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов общество "Иновещание"

А ранее Минюст включил в реестр иноагентов рэпера Oxxxymiron** и писателя Дмитрия Глуховского*, а также исключил из списка двух человек после того, как они перестали получать иностранное финансирование.

* Внесены в список СМИ-иноагентов.

** Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Андрей Бражников
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  • СМИ иноагенты

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