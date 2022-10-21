Журналист Михаил Зыгарь признан СМИ-иноагентом

Российский журналист и писатель, бывший редактор телеканала "Дождь"* Михаил Зыгарь* включён в список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В реестре на сайте Минюста РФ он занял 195-ю строчку.

А ранее Минюст включил в реестр иноагентов рэпера Oxxxymiron** и писателя Дмитрия Глуховского*, а также исключил из списка двух человек после того, как они перестали получать иностранное финансирование.