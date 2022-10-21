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21 октября, 15:32

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов общество "Иновещание"

Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Иновещание"*, учреждённое политологом Валерием Соловьём*, который ранее также был включён в реестр. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", — говорится в сообщении Минюста.

Движение "Весна" внесено в реестр иноагентов

Движение "Весна" внесено в реестр иноагентов

А ранее Минюст включил в реестр иноагентов рэпера Oxxxymiron** и писателя Дмитрия Глуховского*, а также исключил из списка двух человек после того, как они перестали получать иностранное финансирование.


* Внесены в список СМИ-иноагентов.

** Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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Александра Вишнякова

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