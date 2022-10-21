РУСАДА не будет оглашать приговор по "допинговому" делу Валиевой
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет оглашать дату слушания, а также решение по делу о приёме допинга фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте агентства.
"Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки – члена команды ОКР", — говорится в сообщении.
Соответствующее решение было принято в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов, в котором подчёркивается, что результаты расследования дела защищённого лица являются конфиденциальными. Также агентство сообщило, что действует в целях защиты интересов спортсменки.
Ранее Лайф писал, что РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил. Поводом для этого стало обнаружение в допинг-пробе спортсменки вещества триметазидин. Результат тестирования Валиевой был объявлен во время Олимпиады в Пекине, хотя проба бралась за полтора месяца до Игр.
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