РУСАДА не будет оглашать приговор по "допинговому" делу Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет оглашать дату слушания, а также решение по делу о приёме допинга фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте агентства.

"Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки – члена команды ОКР", — говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов, в котором подчёркивается, что результаты расследования дела защищённого лица являются конфиденциальными. Также агентство сообщило, что действует в целях защиты интересов спортсменки.