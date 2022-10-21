"Единая Россия" помогла эвакуировать более 50 детей из дома малютки в Херсоне
Волонтёры "Единой России" помогли с эвакуацией детей-сирот в Херсоне. Фото © t.me / "Единая Россия. Официально"
Волонтёры "Единой России" помогли эвакуировать более пятидесяти детей из херсонского дома малютки в Крым, рассказали в партии. Всем воспитанникам от четырёх месяцев до четырёх лет, среди них есть ребята с инвалидностью.
"Единая Россия" помогла с эвакуацией детей из дома малютки в Херсоне. Фото © t.me / "Единая Россия. Официально"
"Большой камень с души упал. Дети будут в безопасности. Огромная благодарность Анне Кузнецовой, Андрею Турчаку, Сергею Аксёнову, всем министерствам и ведомствам, которые подключились, волонтёрам-медикам. Сегодня пришли и кареты скорой помощи, и автобусы. Поедут в Крым. А мы ещё потом к ним заедем", — сказал руководитель херсонского реготделения партии и замруководителя думской фракции Игорь Кастюкевич.
Он напомнил, что спасать детей приходится уже второй раз. Волонтёры ещё в начале спецоперации взяли шефство над данным соцучреждением. Это произошло после того, как малышей пытались вывезти в сторону Польши. Их удалось вернуть, а затем добровольцы привозили в дом малютки продукты, фрукты, памперсы, книги, игрушки, добавили в партии.
Накануне ВСУ нанесли двенадцать ракетных ударов по гражданской переправе в Херсоне. Системам ПВО удалось сбить 11 ракет. Украина использовала кассетные снаряды HIMARS, начинённые осколочными элементами для большего поражающего эффекта. При атаке погибло четыре человека, пострадало — 13. В числе жертв два журналиста телерадиокомпании "Таврия". СК РФ возбудил уголовное дело.