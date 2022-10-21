НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 октября, 15:20

"Единая Россия" помогла эвакуировать более 50 детей из дома малютки в Херсоне

<p>Волонтёры "Единой России" помогли с эвакуацией детей-сирот в Херсоне. Фото © t.me / <a href="https://t.me/er_molnia/5470" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Единая Россия. Официально"</a></p>

Волонтёры "Единой России" помогли с эвакуацией детей-сирот в Херсоне. Фото © t.me / "Единая Россия. Официально"

Волонтёры "Единой России" помогли эвакуировать более пятидесяти детей из херсонского дома малютки в Крым, рассказали в партии. Всем воспитанникам от четырёх месяцев до четырёх лет, среди них есть ребята с инвалидностью.

"Единая Россия" помогла с эвакуацией детей из дома малютки в Херсоне. Фото © t.me / "Единая Россия. Официально"

"Единая Россия" помогла с эвакуацией детей из дома малютки в Херсоне. Фото © t.me / "Единая Россия. Официально"

"Большой камень с души упал. Дети будут в безопасности. Огромная благодарность Анне Кузнецовой, Андрею Турчаку, Сергею Аксёнову, всем министерствам и ведомствам, которые подключились, волонтёрам-медикам. Сегодня пришли и кареты скорой помощи, и автобусы. Поедут в Крым. А мы ещё потом к ним заедем", — сказал руководитель херсонского реготделения партии и замруководителя думской фракции Игорь Кастюкевич.

Он напомнил, что спасать детей приходится уже второй раз. Волонтёры ещё в начале спецоперации взяли шефство над данным соцучреждением. Это произошло после того, как малышей пытались вывезти в сторону Польши. Их удалось вернуть, а затем добровольцы привозили в дом малютки продукты, фрукты, памперсы, книги, игрушки, добавили в партии.

В Херсоне заявили о готовности оборонять город до последнего

В Херсоне заявили о готовности оборонять город до последнего

Накануне ВСУ нанесли двенадцать ракетных ударов по гражданской переправе в Херсоне. Системам ПВО удалось сбить 11 ракет. Украина использовала кассетные снаряды HIMARS, начинённые осколочными элементами для большего поражающего эффекта. При атаке погибло четыре человека, пострадало — 13. В числе жертв два журналиста телерадиокомпании "Таврия". СК РФ возбудил уголовное дело.

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров