"Единая Россия" помогла эвакуировать более 50 детей из дома малютки в Херсоне

Волонтёры "Единой России" помогли эвакуировать более пятидесяти детей из херсонского дома малютки в Крым, рассказали в партии. Всем воспитанникам от четырёх месяцев до четырёх лет, среди них есть ребята с инвалидностью.

"Единая Россия" помогла с эвакуацией детей из дома малютки в Херсоне. Фото © t.me / "Единая Россия. Официально"

"Большой камень с души упал. Дети будут в безопасности. Огромная благодарность Анне Кузнецовой, Андрею Турчаку, Сергею Аксёнову, всем министерствам и ведомствам, которые подключились, волонтёрам-медикам. Сегодня пришли и кареты скорой помощи, и автобусы. Поедут в Крым. А мы ещё потом к ним заедем", — сказал руководитель херсонского реготделения партии и замруководителя думской фракции Игорь Кастюкевич.